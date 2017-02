Milano, 7 feb. (askanews) - Per commemorare in forma solenne tutte le vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalità, il Consiglio regionale lombardo ha celebrato oggi il "Giorno della Memoria": la cerimonia si è tenuta in Aula consiliare prima della ripresa dei lavori della seduta pomeridiana ed è stata introdotta dal Presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo.

"Facciamo memoria di coloro che sono morti mentre contribuivano alla costruzione del bene comune, in difesa della società libera e democratica in cui abbiamo la fortuna di vivere", ha detto Cattaneo, con un "un vero e proprio ringraziamento a chi ha offerto la propria vita per la nostra sicurezza. La nostra gratitudine dunque sia pari alla nostra determinazione, perché il loro sacrificio si accompagni alla dimostrazione che tutto questo è servito a cambiare in meglio le cose. Solamente così la loro testimonianza diventa davvero monito e sprone per l'impegno di ognuno nel lavoro e nella vita di tutti i giorni".

Cattaneo ha ricordato l'agente Francesco Pischedda, che avrebbe compiuto 29 anni domenica prossima e morto pochi giorni durante di un inseguimento, cadendo da un cavalcavia della Superstrada 36 a Colico.

Alla cerimonia di oggi in Aula consiliare erano presenti anche il Vice Comandante della Polizia Stradale di Lecco Romano Borellini e Roberto Necchi, il poliziotto di pattuglia con Pischedda la sera del tragico inseguimento di Colico. In aula anche alcuni familiari delle vittime tra i quali quelli dell'agente di Polizia municipale Niccolò Savarino, ucciso nel gennaio 2012 alla Bovisa di Milano, e del carabiniere Giovanni Sali ucciso a Lodi nel novembre 2012. Nel suo intervento, il Presidente Raffaele Cattaneo ha ricordato anche come a distanza di 5 anni i familiari di Niccolò Savarino siano ancora in attesa di ricevere da parte di un Ente dello Stato l'indennizzo come risarcimento per la sua tragica morte in servizio. "E' inaccettabile e vergognoso - ha detto Cattaneo - che un Ente dello Stato faccia mancare la sua vicinanza alla famiglia".