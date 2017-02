Roma, 10 feb. (askanews) - L'Hotel sempre più luogo ideale. È stata presentata oggi a Milano, nell'ambito del Master in Economia del Turismo presso l'Università Bocconi, la quinta edizione del rapporto Hotels and Chains 2017 realizzato da Horwath HTL, STR e, per la seconda volta, in collaborazione con Associazione Italiana Confindustria Alberghi.

Magda Antonioli, Direttore del Master, introducendo i lavori ha riaffermato il fondamentale impegno dell'Università nelle attività di ricerca e di formazione manageriale su tali tematiche, sempre in stretta sinergia col mondo delle imprese e delle Associazioni, nonché con la rete dei propri partners internazionali. Ha inoltre ricordato come il valore di queste iniziative sia in sintonia con gli orientamenti dell'Unione Europea in tema di competitività del turismo e quindi con le nuove opportunità di finanziamento.

"Un fenomeno in crescita che si sviluppa in risposta alle esigenze del settore - dichiara Giorgio Palmucci, Presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi. Visibilità e disintermediazione in primis, ma anche, nel rapporto col cliente, l'esigenza di garantire degli standard in un quadro in cui la classificazione tradizionale ha perso di significato e la possibilità di arrivare a diversi segmenti della domanda, con un marchio che è anche evocatore dell'esperienza che si vuole offrire al cliente".