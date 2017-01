Milano, 20 gen. (askanews) - La società autostradale Brebemi, concessionaria della direttissima Milano-Brescia, ha confermato l'avvio dei lavori per l'interconnessione tra la stessa A35 e la A4. I sei chilometri di raccordo che oggi collegano Brebemi alla Tangenziale sud di Brescia verranno dunque allargati a due corsie per senso di marcia e verrà realizzato un casello in corrispondenza delle nuove rampe di innesto con l'A4 che saranno completate entro il 2017. Brebemi verrà così connessa alla rete autostradale nazionale sul versante Est colmando una lacuna che oggi penalizza fortemente la A35.

La società autostradale ha inoltre ufficializzato, così come Tangenziale Esterna Spa, l'incremento dello sconto dal 15 al 20% sui pedaggi per gli automobilisti, gli autotrasportatori e i motociclisti dotati di Telepass che percorrono il Sistema Autostradale costituito da A35-Brebemi e da A58-Teem a partire dall'1 febbraio. Con lo sconto del 20% le concessionarie intendono neutralizzare l'effetto dell'auemento delle tariffe in vigore dall'1 gennaio. Lo sconto sarà riconosciuto automaticamente agli attuali 50.000 utenti dotati di Telepass che hanno già aderito all'iniziativa.