Milano, 30 gen. (askanews) - "Ferrazzi, dopo Rizzi, è il secondo consigliere e presidente di Commissione regionale (Cultura e Istruzione) condannato in Lombardia, un bel record per questa consiliatura che continua a collezionare indagati e condannati nelle file della maggioranza". Lo ha affermato, in una nota,I Iolanda Nanni, capogruppo del M5S Lombardia, commentando la sentenza del processo per le cosiddette "consulenze fittizie" in Regione Lombardia, che ha decretato la condanna di Luca Daniel Ferrazzi, attuale presidente della Commissione cultura ed esponente della lista Maroni, già assessore all'Agricoltura, a due anni e quattro mesi. Sono stati anchei condannati l'ex assessore Domenico Zambetti (a 3 anni e 4 mesi), l'ex consigliere del Pdl Angelo Giammario e Paolo Valentini, ex capogruppo Pdl. I quattro dovranno anche risarcire la Regione Lombardia per 121mila euro.

"Le scope di Maroni - ha proseguito Nanni - sono la più grande fake news di questa legislatura regionale. A questo punto si applichi immediatamente al consigliere Ferrazzi la Legge Severino che prevede la sospensione da consigliere regionale e la decadenza immediata dalla sua carica di Presidente di Commissione Cultura. Certo è - ha concluso - che se si fosse applicato il codice etico del Movimento 5 Stelle, il consigliere si sarebbe dovuto dimettere immediatamente".