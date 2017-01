Milano, 23 gen. (askanews) - Palme, banani e fioriture alternate durante le stagioni per "garantire sempre vivacità e colore". Le aiuole in piazza Duomo a Milano si rifanno il look "grazie alla proposta vincitrice del bando di sponsorizzazione lanciato dall'amministrazione e presentata dalla società Starbucks, prossima ad aprire il primo negozio d'Italia proprio nel capoluogo lombardo.

Palazzo Marino ha spiegato che nell'area ovest della piazza, filari di palma (nome botanico Trachycarpus fortunei) fissati al terreno con un opportuno sistema di ancoraggio (Tutor Sikur System) si alterneranno a quelli di banano (Musa ensete), creando uno scenografico gioco di vegetazione di grandi foglie sempreverdi. Saranno inoltre piantati arbusti, graminacee e piante perenni con fioriture alternate durante le stagioni in varie tonalità di rosa: in primavera avremo un tappeto di bergenia, durante l'estate i grandi fiori di ortensia in varietà 'Vanille Fraise' e di ibisco, in autunno le infiorescenze delle canne giganti cinesi (Miscanthus floridulus). Un tappeto di ghiaia scura infine esalterà per contrasto il sistema del verde, che sarà alimentato da un impianto di irrigazione automatica.

(segue)