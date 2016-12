Milano, 20 dic. (askanews) - In riferimento ad un accordo raggiunto tra i dirigenti scolastici e i genitori delle scuole primarie 'Pirelli' e 'Giusti d'Assisi', per consentire a quattro alunni di consumare un pasto portato da casa negli stessi refettori in cui i compagni usufruiranno del servizio di refezione scolastica, benché in tavoli separati e previa la firma di una liberatoria da parte delle famiglie, l'Amministrazione comunale di Milano sottolinea di essere totalmente estranea". E' quanto si legge in una nota diffusa da Palazzo Marino, in cui si sottolinea che "l'accordo, trovato dalle parti interessate pur in pendenza di una causa giudiziaria il cui esito è previsto per il prossimo 18 gennaio, rappresenta una soluzione affrettata e superficiale, che non prevede tutela per i bambini e le bambine più fragili che potrebbero essere interessati da gravi forme di allergie e intolleranze alimentari".

"Il Comune, come da richiesta del giudice incaricato di decidere la questione nel merito, sta elaborando una proposta di conciliazione che possa soddisfare la domanda delle famiglie ricorrenti di far pranzare i figli a scuola con un pasto portato da casa" si legge ancora nel comunicato, in cui si aggiunge che "la proposta sarà sottoposta alle parti e all'approvazione dell'autorità sanitaria, affinché ne sia garantita la correttezza sotto il profilo igienico. Una proposta, in ultima analisi, che punta a tutelare la totalità dei bambini e delle bambine che frequentano le scuole milanesi, preferibile alla scelta di trovare una soluzione ad hoc per alcune famiglie che per libera scelta non vogliono usufruire della refezione scolastica".