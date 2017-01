Milano, 13 gen. (askanews) - Sono oltre duemila i senzatetto nelle 16 strutture aperte a Milano, dove sono ancora immediatamente disponibili 200 posti distribuiti su varie sedi, tra cui anche il mezzanino della metropolitana della Stazione Centrale che ogni sera, dalle 19, è allestito con brandine e sacchi a pelo. Lo rende noto l'Amministrazione meneghina, spiegando che gli operatori e le unità mobili da questa notte e per tutto il weekend saranno impegnati nel portare assistenza e offrire accoglienza a chi ancora non ha chiesto di dormire in un ricovero perché non sa di questa possibilità o finora l'ha rifiutata.

Il Comune ha previsto anche per quest'anno una disponibilità massima di 2.780 posti letto, un tetto raggiunto nel 2013 dopo aver più che raddoppiato il numero messo a disposizione solo qualche anno prima (erano 1.248 nel 2010). Il Centro Aiuto Stazione Centrale in questi ultimi giorni ha ricevuto centinaia di telefonate da parte di cittadini che hanno segnalato persone in difficoltà, consentendo l'intervento tempestivo delle unità mobili. Restano le difficoltà nel portare soccorso a chi trova riparo in ricoveri di fortuna, non visibili agli operatori e nel convincere i casi più difficili ad accettare lo spostamento notturno in un dormitorio. Dalla scorsa settimana anche i senzatetto accompagnati dai propri amici cani potranno trovare accoglienza insieme presso la struttura di via Pizzigoni.

