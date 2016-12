Esclusi per ora aumento ticket Atm. Sala: sicuramente non in 2017

Milano, 29 dic. (askanews) - Con una delibera che sarà portata in Giunta a gennaio, il Comune di Milano avvierà un gruppo di lavoro "per rivisitare complessivamente il pacchetto di tariffe" dei servizi erogati. "Ci sono tariffe che non sono indicizzate dal Duemila - ha detto l'assessore al Bilancio e al Demanio Roberto Tasca, durante la presentazione del bilancio 2017 - Per esempio quelle cimiteriali sono le stesse del 2003". Occorre quindi "trovare un sistema di analisi congiunto per rivisitare il pacchetto tariffario sulla base del principio dell'Isee. Dobbiamo verificare cioè che l'Isee sia davvero un elemento di progressività". La "rivisitazione", ha precisato l'assessore, "va pensata sull'intero sistema". I tempi non saranno lunghi: "A metà giugno sarà pronta la griglia su cui ragionare" e sulla quale andranno fatte poi "valutazioni politiche". L'assessore ha sottolineato che occorre "riallineare il rapporto tariffa/costo di produzione del servizio", che ora è del 50 per cento per quanto riguarda i servizi educativi e del 31 per cento per gli altri servizi.

Il sindaco Giuseppe Sala ha escluso per ora aumenti del prezzo dei biglietti di trasporto Atm. "Certamente non aumenta quest'anno, non è stata neanche discussa l'ipotesi". Ma, ha aggiunto, "è molto importante ragionare sul tema del biglietto integrato".

sul bilancio 2017 del Comune di Milano il sindaco ha spiegato di aver chiesto "di porre attenzione particolare ai vincoli politici di mandato". Innanzitutto il completamento del piano di assunzioni 2015/2016: "dobbiamo assumere in maniera mirata - ha spiegato Sala - per andare a mettere mano ad alcuni buchi nell'organizzazione". Tra i "vincoli strategici" anche una estesa digitalizzazione del rapporto con i cittadini e per l'organizzazione interna dell'amministrazione e lo sviluppo dell'immagine e dell'attrattività di Milano nel mondo. Tutto ciò senza intaccare il livello medio dei servizi erogati. "Il 2017 sarà un anno di transizione e investimento - ha detto Sala - di cui i benefici si vedranno più avanti.

Il bilancio del Comune prevede anche un risparmio da "efficientamento" pari a circa il 3 per cento, calcolato "al netto della spesa per il personale, che è rigida". Inoltre, ha detto il sindaco, "avremo un debito ancora in riduzione" che "si assesterà a 3,8 miliardi a fine anno. Sono contento che diminuisca anche se sono altresì convinto che è un debito sostenibile perché abbondantemente sotto tutti i vincoli che ci arrivano dallo Stato. E se prendiamo il valore delle nostre partecipate abbiamo un valore intorno ai tre miliardi".