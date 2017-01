Milano, 12 gen. (askanews) - Dal 18 al 22 gennaio, in via Mario Pagano a Milano aprirà il "Winter Village", il primo campo base della salute a Milano realizzato grazie all'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) e alla presenza di otto società scientifiche. Tutti i giorni dalle 10 alle 19 si potranno fare check up gratuiti con specialisti in cardiologia, diabetologia, medicina generale, ipertensione, oftalmologia, psichiatria, urologia e igiene dentale. Lo ha annunciato il Comune di Milano, spiegando che "il 'Winter Village' insieme all'area check up offrirà altri quattro spazi tematici legati alla salute: 'Mangia sano e bevi responsabile', l'area food dove lo chef Matteo Scibilia attraverso la preparazione di cibi salutari spiegherà l'importanza di una corretta alimentazione; 'Coltiva la tua salute' su prevenzione e continuità delle cure; 'Esplora il tuo corpo', dove vivere una esperienza digitale per conoscere i rischi legati agli stili di vita; 'Area conferenze', con la possibilità di approfondire le principiali tematiche di salute e benessere". L'niziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo Marino.

"Ringraziamo Onda e le otto società medico-scientifiche per questa grande opportunità offerta alla cittadinanza" ha affermato l'assessore comunale al Walfare, Pierfrancesco Majorino, aggiungendo che "fare prevenzione, insegnare corretti stili di vita, far conoscere i rischi legati a cattive abitudini e avvicinare il medico alle persone che per paura, disattenzione o mancanza di tempo non vanno a fare alcun tipo di controllo, è il modo più efficace per spingere chi ancora non lo fa a prendersi seriamente cura della propria salute". "Questo Villaggio così ben organizzato e ricco di attività - ha concluso - è un'iniziativa modello che certamente sosterremo anche in futuro".

(segue)