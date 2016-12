Milano, 21 dic. (askanews) - Posti letto negli alloggi di viale Ortles a Milano: aperto il bando per dare una risposta temporanea a persone in emergenza abitativa. Lo ha annunciato il Comune del capoluogo lombardo, spiegando che si tratta di otto posti letto in camere doppie, in due diversi appartamenti di proprietà comunale in viale Ortles, che verranno affidati tramite domanda ad adulti in stato di necessità comprovata (in particolare a separati da non più di 5 anni, ma non solo) con un contratto della durata massima di un anno, non rinnovabile, al costo di 190 euro, comprensivo di locazione e spese.

Il bando è gestito dalla cooperativa Dar=Casa, cui dal 2014 il Comune di Milano ha affidato "Residenza sociale", un progetto nato proprio per rispondere ai bisogni abitativi emersi negli ultimi anni. Nel complesso, sono 20 gli appartamenti dati in gestione a Dar=Casa destinati ad affitto a costi contenuti e sempre in via temporanea, accompagnati da un servizio di supporto: si trovano in via Antonini, in via Celio e, come quelli oggetto del bando di questo periodo, in viale Ortles.

I 12 alloggi di via Antonini sono stati offerti agli sfrattati in attesa dell'assegnazione di una casa popolare. Gli inquilini, in questo caso indicati dal Comune di Milano, sono nuclei famigliari in emergenza abitativa che vengono affiancati anche da un servizio di accompagnamento sociale con il compito di seguirli nel passaggio verso una soluzione più stabile e autonoma. I 6 appartamenti di via Celio sono stati invece destinati a famiglie che semplicemente fanno fatica a permettersi una casa in affitto sul libero mercato, ma che nello stesso tempo non hanno nemmeno i requisiti per fare domanda di casa popolare. Sono ancora disponibili, invece, i posti letto nei due appartamenti di viale Ortles: il bando si chiuderà il 16 gennaio, per qualsiasi informazione e per la compilazione della domanda è possibile consultare il sito http://www.darcasa.org/portfolio/residenza-sociale/.