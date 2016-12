"In segno di rispetto" per l'uomo precipitato dalle Guglie

Milano, 20 dic. (askanews) - "Si informa che a seguito della caduta di un uomo dalle Guglie del Duomo sono in corso gli opportuni accertamenti da parte delle autorità competenti. In segno di rispetto, la Veneranda Fabbrica del Duomo ed il Comune di Milano comunicano la sospensione del concerto di Natale in programma questa sera alle 19.30". E' quanto si legge in una nota diffusa dall'Amministrazione meneghina.