Milano, 31 gen. (askanews) - Sono partiti questa mattina i lavori di pulizia e sgombero dell'area di via Antegnati, in zona Ripamonti a Milano. Lo ha annunciato il Comune del capoluogo lombardo, spiegando che sulla superficie attualmente occupata da cinque edifici abbandonati dell'ex gruppo Ligresti, più volte oggetto di incursioni abusive nonostante i ripetuti interventi eseguiti dalle forze dell'ordine, arriveranno circa 400 alloggi di edilizia convenzionata.

Conclusa la bonifica dell'area realizzata dalla società Residenze Visconti Srl, ora il progetto di riqualificazione passa alla società Investire srl, che ha rilevato la proprietà degli edifici. Le strutture, costruite negli anni Ottanta per ospitare funzioni produttive e poi lasciate incompiute, verranno convertite in nuove abitazioni: 13.440 metri quadrati saranno destinati a edilizia convenzionata agevolata in cessione e altri 20.160 metri quadrati a edilizia convenzionata agevolata in locazione (di cui almeno la metà per locazione a lungo termine con patto di futura vendita). I nuovi appartamenti saranno destinati in via prioritaria alle famiglie delle forze dell'ordine.

"Finalmente toglieremo dal degrado un'area altamente problematica della città e la restituiremo alla fruizione pubblica grazie all'intervento che verrà realizzato da Investire srl" ha spiegato l'assessore comunale all'Urbanistica Pierfrancesco Maran, sottolineando che "il recupero degli edifici dismessi o abbandonati rappresenta uno degli obiettivi urbanistici più importanti e delicati che ci troviamo affrontare". "Per questo - ha concluso Maran - stiamo costituendo una task force che ci aiuti a mappare le situazioni più complesse, a individuare con i proprietari inadempienti le modalità di ripristino del decoro e della sicurezza, ed eventualmente intervenire in supplenza del privato, come previsto dall'articolo 12 del regolamento edilizio".

L'intervento di pulizia in via Antegnati sarà accompagnato da un presidio di vigilanza 24 ore su 24 dell'area da parte della società privata Ivri.