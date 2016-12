Per pedoni e biciclette collegherà via Tortona a via Ventimiglia

Milano, 20 dic. (askanews) - Aprirà entro la settimana il cantiere per la realizzazione del passaggio a raso che attraverserà lo scalo di Porta Genova, ripristinando la connessione con l'asse Savona/Tortona/Solari, frutto della collaborazione tra il Comune, Ferrovie dello Stato e Sistemi Urbani. Lo ha annunciato il Comune di Milano, spiegando che i lavori dureranno un mese circa: il termine, infatti, è previsto per fine gennaio. Si tratta di un doppio percorso, pedonale e ciclabile, largo quasi 5 metri, delimitato su entrambi i lati da portali e pannellature alte poco più di 2 metri che convogliano il transito da via Tortona a via Ventimiglia e viceversa, in corrispondenza degli incroci con le vie Voghera da un lato e privata Bobbio dall'altro.

Dopo la chiusura del ponte verde che necessita di lavori di manutenzione straordinaria per essere messo in sicurezza, il passaggio poco lontano (a circa 50 metri) costituirà la temporanea alternativa per la ricomposizione del quartiere, dimezzando il percorso oggi obbligato per passare da una parte all'altra dello scalo.

"Una passerella provvisoria ma con un progetto ben strutturato" ha spiegato Palazzo Marino, aggiungendo che in corrispondenza dei punti di innesto del percorso verranno aperti dei varchi nella muratura tesi, in particolare nel caso del muro storico sul lato di via Tortona, a rispettarne e valorizzarne le caratteristiche storico-architettoniche. I due punti di innesto sono stati entrambi spostati il più possibile verso la stazione, in modo da garantirne la massima visibilità. Il percorso ciclabile verrà realizzato con un conglomerato, mentre quello pedonale avrà una pavimentazione in lastre di pietra ricomposta che ricorda il basolato di via Tortona sia nei formati che nel colore, in modo da creare una continuità con il tessuto urbano circostante. In corrispondenza del tracciato dei binari si prevede una pavimentazione in lastre stirate di acciaio corten con presa antiscivolo.

(segue)