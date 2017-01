Milano, 13 gen. (askanews) - Un contributo complessivo di 70mila euro per l'anno 2016 a favore delle associazioni che si occupano di tutela degli animali. C'è tempo fino al 18 gennaio per concorrere al bando dell'assessorato allo Sport e qualità della vita del Comune di Milano che mira a sostenere chi sul territorio agisce per il recupero e l'accoglienza degli animali in difficoltà, ma anche per chi aiuta a sostenere le spese veterinarie di cittadini residenti, di colonie feline o chi realizza campagne di sensibilizzazione sul territorio.

"Con questo intervento riconosciamo il valore del lavoro svolto da tante associazioni che quotidianamente si adoperano per garantire il benessere dei nostri animali" ha affermato l'assessore con delega agli animali, Roberta Guaineri, sottolineando che "lo sforzo collettivo per tutelare gli animali è la migliore delle strade possibili per il raggiungimento dell'obiettivo. Ringraziamo, dunque, quel tessuto associazionistico che ci aiuta nella nostra attività e mettiamo a disposizione questo contributo che vuole essere di supporto a questa collaborazione".

Il bando prevede l'erogazione di un contributo massimo di 8mila euro e comunque volto a garantire, al massimo, il pareggio del bilancio di previsione 2016 del soggetto partecipante; per questo, sono esclusi dalla ripartizione quelle associazioni che presentino bilanci in positivo o in pareggio. I destinatari sono le associazioni che svolgono attività continuativa nel territorio del Comune di Milano nella tutela di animali diversi da cani e gatti (recupero, accoglienza e cura, degenza e remissione in libertà di animali selvatici o di ricerca di adottanti per animali non selvatici), nella tutela di cani e gatti (recupero, accoglienza e cura, degenza e ricerca di adottanti per animali non selvatici), di interventi veterinari gratuiti o che promuovono campagne di sensibilizzazione, pubbliche e gratuite, sulle tematiche che riguardano la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo. In ultimo, sono ammesse al bando anche le attività di guardia zoofila.