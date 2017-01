Milano, 19 gen. (askanews) - "Serve aiuto per trovare una tata o una badante? Per fare delle piccole riparazioni in casa o effettuare un trasloco? O ancora, per bagnare le piante di casa e ritirare le camicie in tintoria? Il Comune di Milano dà una mano ai cittadini a trovare le persone giuste mettendoli in contatto direttamente con chi può offrire il servizio attraverso un sito web, www.wemi.milano.it, da cui accedere a cento diversi servizi di assistenza domiciliare (anche in condivisione) fornita da personale qualificato di 58 enti del privato sociale". E' quanto ha annunciato l'Amministrazione meneghina, spiegando che insieme con questo portale "sono stati aperti anche tre spazi in città: nel caffè letterario di via San Gottardo 41, nello Spazio Agorà in via Capuana 3 e in via Trivulzio 15 all'interno del Servizio CuraMi".

Il portale è frutto del lavoro di un gruppo di enti uniti dal progetto "welfare di tutti", ideato e coordinato dall'assessorato alle Politiche sociali capofila di altri 18 partner. Tra questi il dipartimento di Design del Politecnico di Milano, che ha collaborato alla realizzazione del portale. In questi giorni è partita una campagna di comunicazione proprio per raggiungere i cittadini e far conoscere loro il sito web e i servizi offerti. Testimonial della campagna di comunicazione diffusa in città e attraverso i social media un simpatico orsetto di pelouche in cerca di aiuto.

