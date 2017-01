Milano, 9 gen. (askanews) - La Giunta comunale di Milano ha approvato le linee di indirizzo per l'avvio del procedimento di aggiornamento del Piano di governo del territorio (Pgt), che prevede la redazione del nuovo Documento di piano e delle varianti del Piano dei servizi e del piano delle regole, nonché il relativo procedimento di Valutazione ambientale strategica. Lo ha annunciato Palazzo Marino, spiegando che l'aggiornamento dovrà essere portato a termine entro il 21 novembre 2017, data di scadenza dell'attuale Documento di piano, e dovrà rispettare le nuove disposizioni legislative regionali e gli indirizzi di nuovi strumenti di pianificazione sovraordinata intervenuti dopo l'approvazione del Pgt attualmente vigente.

"Partendo da una valutazione complessivamente positiva del Pgt in vigore, è necessario integrare il testo con i nuovi obiettivi emersi in questi anni: visione metropolitana, attenzione alle periferie, risposta alle le sfide ambientali e resilienza" ha spiegato l'assessore comunale all'Urbanistica Pierfrancesco Maran, sottolineando che "vogliamo una città che cresca, che diventi sempre più competitiva a livello internazionale, ma che allo stesso tempo garantisca l'equità sociale tra tutti i milanesi e la ricucitura urbana tra centro e periferie. L'aggiornamento del piano sarà anche un modo per rivedere gli strumenti individuati nel PGT atti ad ottenere il recupero di aree dismesse e favorirne la rigenerazione, eventualmente migliorandoli per potenziarne l'efficacia. L'obiettivo trasversale, infine, è quello di rendere il documento più semplice, favorendone la comprensione per tutti coloro che vi dovranno operare".

