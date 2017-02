Milano, 9 feb. (askanews) - I finanzieri e i funzionari doganali in servizio al valico italo-svizzero di Ponte Chiasso (Como) hanno sanzionato un ricercatore 57enne perché trovato in possesso di 125 monete d'oro del peso complessivo di 1.673 grammi e del valore di quasi 53mila euro, non denunciate.

Secondo quanto riferito dalla fiamme gialle, l'uomo, che lavora a Zurigo, viaggiava a bordo di un Eurocity proveniente dalla Svizzera e durante i controlli a bordo treno, i finanzieri gli hanno chiesto se avesse qualcosa da dichiarare. Alla risposta negativa dell'uomo, i militari gli hanno chiesto di aprire il suo borsone e lo hanno notato mentre, nervosamente, tentava di spostare alla loro vista alcuni pacchetti. Insospettitisi, i militari hanno deciso fare un controllo più approfondito del bagaglio, scoprendo le monete d'oro.

Il ricercatore "è stato verbalizzato per omessa dichiarazione valutaria" e le monete sono state trattenute in attesa della definizione del pagamento dei diritti doganali e delle sanzioni.