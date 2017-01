Milano, 23 gen. (askanews) - Codacons ha annunciato di aver scritto al Comune di Milano per chiedere il blocco totale del traffico ricordando che "le polveri sottili hanno raggiunto valori anche doppi rispetto alla soglia limite a Milano, dove le condizioni meteo continuano a favorire l'accumulo di inquinanti". Per l'associazione dei consumatori, il sindaco Giuseppe Sala "adotta delle misure del tutto insufficienti al fine di migliorare la situazione dell'aria a Milano", sottolineando che ieri le centraline dell'Arpa hanno registrato 108 microgrammi al metro cubo (la soglia è 50) di Pm10 a "Milano-Pascal". "In via Senato ha raggiunto 89 microgrammi e al Verziere 92, mentre il valore più alto è stato registrato a Cinisello Balsamo, con 124 mcg/mc.

"L'aumento delle malattie respiratorie in città - si legge nella nota del Codacons - e la scarsa efficacia dei provvedimenti fin qui adottati sul fronte dell'ambiente, come targhe alterne e domeniche ecologiche, dimostrano che occorre fare di più: il centro va liberato dalle auto introducendo veri e propri pedaggi, e il trasporto pubblico va potenziato e incentivato".