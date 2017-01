La Scala come per il concerto dei Coldplay. Esposto alla Procura

Roma, 2 gen. (askanews) - Un altro grandissimo evento, rappresentato dallo spettacolo "La Traviata" che si terrà al teatro della Scala a Milano, e gli ennesimi blocchi segnalati da molti cittadini di poter acquistare online i biglietti per assistere all'evento. Lo denuncia il Codacons. Un caso che fa tornare alla memoria il recente episodio del concerto dei Coldplay, quando tantissimi fan della band inglese non riuscirono ad acquistare un biglietto per il concerto che si sarebbe tenuto a San Siro, salvo poi trovare i biglietti online a cifre stratosferiche.

Molti cittadini appassionati di teatro e desiderosi di assistere allo spettacolo segnalano problemi simili anche in questo caso, con i biglietti messi in vendita online sul sito della Scala. I biglietti sarebbero stati messi in vendita alle 12.00, ma nonostante il tentativo di acquisto effettuato alle 12.01, gli sfortunati consumatori si ritrovavano nell'impossibilità di acquistare il desiderato biglietto, con la possibilità solamente di acquistare quelli messi in vendita a 300 euro. Il Codacons presenta esposto alla Procura della Repubblica di Milano affinché vengano appurate eventuali ipotesi di reato e vengano risarciti dai soprusi i cittadini. Per segnalare altri episodi info Codacons suggerisce di scrivere all'indirizzo mail info@codaconslombardia.it o chiamare il numero di telefono 02 2940 8196.