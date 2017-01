Milano, 2 gen. (askanews) - Il Codacons ha annunciato un esposto alla Procura di Milano per la vendita on line dei biglietti de La Traviata, l'opera di Giuseppe Verdi in cartellone dal 28 febbraio al 14 marzo al teatro alla Scala di Milano. L'associazione dei consumatori in una nota segnala che "i biglietti sarebbero stati messi in vendita alle 12.00, ma nonostante il tentativo di acquisto effettuato alle 12.01, gli sfortunati consumatori si ritrovavano nell'impossibilità di acquistare il desiderato biglietto". Ad oggi sul sito del teatro milanese risulta tutto esaurito per le ultime tre recite in calendario (9-11-14 marzo) mentre ci sono ancora posti nelle prime tre a partire da 235,20 euro.

Il Codacons ha accostato questo episodio a un altro quello del "concerto dei Coldplay, quando tantissimi fan della band inglese non riuscirono ad acquistare un biglietto per il concerto che si sarebbe tenuto a San Siro, salvo poi trovare i biglietti online a cifre stratosferiche". Episodio sul quale è intervenuta anche la magistratura.

Proprio per questo il Codacons ha annunciato questo esposto che mira ad "appurare eventuali ipotesi di reato e risarcire dai soprusi i cittadini".