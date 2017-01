Milano, 24 gen. (askanews) - Dal 18 di gennaio ad oggi serie nera per le emissioni di pm10 a Milano, con 7 giorni consecutivi in cui le tre Stazioni di rilevamento (Senato, Pascal e Verziere) hanno fatto registrare valori oltre al limite; in totale su 23 giorni di gennaio 13 hanno fatto registrare valori più alti rispetto al valore soglia. E' quanto denuncia il Codacons in una nota, sottolineando che in un anno il fatto di essere al di sopra dei limiti raccomandati dall'Oms ha portato ad avere 200 morti in più in Lombardia.

Ogni giorno - si legge ancora nella nota - in cui non si interviene con misure drastiche per ridurre le emissioni inquinanti è un giorno in più in cui una persona si ammala o sviluppa patologie correlate alle emissioni stesse. Basta morti. Il blocco dei Diesel Euro 3 non risolverà il problema, è solo un palliativo. Pretendiamo iniziative urgenti e drastiche come le targhe alterne, ha concluso il Codacons.