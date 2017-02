Arese (MI), 8 feb. (askanews) - Iveco Bus si è aggiudicata la gara indetta per il rinnovo della propria flotta nel triennio 2017-2019 lo scorso novembre da Atm Milano per la fornitura di un massimo di 120 nuovi autobus Urbanway Hybrid 18 metri snodati, con un primo contratto applicativo di 21 veicoli.

In questo modo Atm prende la leadership nello sviluppo in Italia di questa tecnologia che si è già diffusa in UK, Francia, Belgio e Spagna. L'Urbanway Hybrid è il veicolo Iveco Bus per il trasporto pubblico che garantisce e consente una sensibile riduzione delle emissioni e dei consumi per una mobilità sempre più sostenibile. La riduzione dei consumi può arrivare anche al 40% rispetto ad un veicolo a motore diesel così come la riduzione delle emissioni di CO2. Inoltre, grazie alla modalità elettrica della tecnologia Arrive & Go, in prossimità delle fermate l'arresto del generatore determina assenza di vibrazioni e la riduzione della rumorosità di oltre il 50%.

La consegna del primo veicolo è prevista entro giugno.