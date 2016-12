Milano, 21 dic. (askanews) - Al 31 dicembre 2015 i detenuti presenti nelle carceri italiane erano 52mila; al 30 novembre 2016 sono risaliti a oltre 55mila unità, ben oltre la soglia di 49mila, capienza massima stimata. In Lombardia, la regione con il più alto numero di persone ristrette in carcere, si è di nuovo sulla soglia di ottomila detenuti (+10% in meno di un anno). Lo ha annunciato il Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (Cnca), spiegando che questo accade malgrado "negli anni scorsi il governo, a fronte di una possibile sanzione da quattro miliardi di euro da parte dell'Unione Europea per le condizioni disumane e degradanti dovute al sovraffollamento nelle carceri italiane (arrivate a rinchiudere oltre 67mila persone nel 2013) aveva iniziato una politica deflazionista con leggi mirate a diminuire la presenza delle persone in carcere, estendendo la possibilità di accedere alle misure alternative, introducendo la messa alla prova anche per gli adulti per i reati con pene edittali fino a quattro anni, depenalizzando il reato di clandestinità".

"In realtà una parte significativa di persone che avrebbero potuto uscire sono rimaste in carcere" si legge sempre in un comunicato diffuso dal Cnca, in cui si sottolinea che "da una parte i sepolti vivi del 41 bis per gli affiliati di peso, veri e presunti, alla criminalità organizzata; poi un gruppo consistente di detenuti sottoposto all'alta sorveglianza per reati come l'associazione a delinquere, l'associazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e il sequestro di persona. Al centro si trova un assembramento di poveri disgraziati, ammassati e sovraffollati in celle senza nulla, se non la disperazione". "Sono perlopiù tossici che cercavano droga e stranieri che cercavano cibo o rifugio, ma che hanno trovato davanti a sé solo sbarre" prosegue la nota, evidenziando che "la popolazione carceraria è raddoppiata e le carceri sono diventate il luogo, in senso letterale, dei miserabili: coloro che, costretti al di sotto del livello di povertà, non ce la fanno a sopravvivere. Le prigioni sono tornate a essere gli ospedali generali di un tempo: l'auberge des pauvres, il ricovero di ogni categoria di emarginati".

(segue)