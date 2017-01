Milano, 7 gen. (askanews) - "Un altro clochard morto, nella notte di Milano, a causa del freddo acuto. Succede nel contesto abituale, purtroppo, dei palazzi abbandonati, che a Milano ormai sono una costante. Se ne contano a decine senza che nessuno intervenga per metterli in sicurezza ed evitare altre morti. Ultimo in ordine di tempo lo stabile di via Antegnati, nella zona sud di Milano, dove un clochard polacco di 66 anni è morto. Se il Comune fosse intervenuto obbligando la proprietà privata a mettere in sicurezza lo stabile, adottando una ordinanza contingibile e urgente, oggi probabilmente non saremmo a piangere questa vittima". Così Riccardo De Corato, capogruppo in Regione Lombardia di Fdi-An, ha commentato la morte di un clochard a Milano avvenuta nel pomeriggio del 5 gennaio.

Secondo l'ex vicesindaco di Milano con una ordinanza di necessità e urgenza "il sindaco intima al proprietario la messa in sicurezza dello stabile abbandonato, chiudendo tutti gli accessi e intimandogli questi lavori entro un numero definito di giorni. In caso contrario provvede il Comune, addebitando successivamente le spese al privato". De Corato invoca questa soluzione "anche per lo stabile di via Fortezza, occupato da centri sociali e clandestini, come per i molti stabili occupati da abusivi, ma anche per quello di via Adriano dove sono stati compiuti diversi reati da parte di clandestini e criminali di ogni genere; non dimentichiamo lo stupro di una ragazza, avvenuto solo pochi mesi fa". "Tuttavia - conclude De Corato - Sala e il Pd non hanno fatto mai uso di questa opzione, come successo con Pisapia. E invece si tratta di uno strumento di legge fondamentale, volutamente dimenticato dalle amministrazioni di centro-sinistra".