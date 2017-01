Milano, 11 gen. (askanews) - "Maroni se ne lava le mani? Come sempre". Così il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Enrico Brambilla ha replicato al presidente Roberto Maroni che, rispondendo alle domande dei giornalisti in merito alla richiesta del Pd di aprire le stazioni ai clochard durante l'emergenza freddo, ha affermato di non voler fare nulla fino a quando non verrà discussa e approvata la mozione urgente firmata dai democratici. Il documento però, ha osservato in una nota l'esponente del pd, "era stato presentato per essere discusso ieri, martedì 10 gennaio, durante la seduta di Consiglio. Il protrarsi della discussione sui provvedimenti già all'ordine del giorno ha impedito la trattazione del documento urgente che, per regolamento, deve essere iscritto in coda a tutti gli altri. Ora la prima occasione per deliberare è tra due settimane e per questo il Pd ha deciso di avanzare la richiesta per lettera al presidente Maroni, cosa avvenuta questo pomeriggio".

"Vista la situazione di emergenza era lecito attendersi maggiore sensibilità da parte di Maroni e dei suoi, ma la realtà è questa - ha concluso Brambilla - Come sempre i comuni e la società lombarda dimostrano di essere molto più concreti di chi governa la Regione".