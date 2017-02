Milano, 9 feb. (askanews) - Uno 60enne spagnolo senza fissa dimora è ricoverato in pericolo di vita all'ospedale San Raffaele di Milano, dopo essere stato aggredito e colpito alla testa con una bastonata intorno alle 6.30 in piazza Duca D'Aosta all'angolo con via Vitruvio, nei pressi della stazione Centrale del capoluogo lombardo. Sul posto sono intervenuti i sanitari di un'ambulanza del 118 che lo hanno soccorso e trasportato in codice rosso al nosocomio, e i poliziotti delle Volanti che ora stanno svolgendo le prime indagini.

A dare l'allarme è stato un edicolante che gestisce un chiosco di giornali davanti al quale il clochard è stato colpito mentre, come tutte le mattine, si apprestava a comperare una copia di un quotidiano spagnolo. Secondo quanto riferito dal commerciante, la vittima sarebbe stata colpita alla testa con un bastone o una mazza da uno sconosciuto che poi è fuggito di corsa. Dopo il colpo, l'uomo è crollato sul marciapiede ed è stato proprio il tonfo a richiamare l'attenzione dell'edicolante che si era girato per prendergli il giornale. Ai soccorritori, intervenuti sul posto, le sue condizioni sono subito apparse molto gravi e poco dopo essere giunto al San Raffaele è stato operato d'urgenza.

Dai primi elementi raccolti è probabile che il 60enne sia uno dei tanti clochard che vive stabilmente sotto i portici dei palazzi nella zona della Centrale e la polizia non esclude che possa trattarsi di un uomo già segnalato nei mesi scorsi mentre armeggiava intorno ai parchimetri della piazza per cercare di recuperare qualche moneta.