Milano, 10 feb. (askanews) - I poliziotti della Squadra Mobile di Milano e del Commissariato Garibaldi Venezia hanno fermato per tentato omicidio un 30enne senza fissa dimora di origine slava, con l'accusa di aver aggredito ieri mattina un 60enne clochard spagnolo nei pressi dell'edicola all'angolo tra via Vitruvio e la stazione Centrale del capoluogo lombardo.

Intorno alle 6.30 di ieri, la vittima era stata colpita alla testa da almeno una bastonata sferratagli alle spalle da un uomo che poi era fuggito a piedi, mentre si trovava davanti all'edicola per comperare come ogni mattina un quotidiano spagnolo. Il 60enne è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Raffaele, dove ieri era stato trasportato da un'ambulanza in codice rosso.