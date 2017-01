Milano, 5 gen. (askanews) - "Siamo contrari a questa scelta che penalizza i cittadini residenti in alcuni Comuni che gravitano sull'area metropolitana milanese che quotidianamente utilizzano i mezzi pubblici per recarsi al lavoro o a scuola". Lo ha scritto in una nota Siria Trezzi, consigliera delegata ai Trasporti della Città metropolitana di Milano, a proposito della soppressione dal 1 febbraio 2017 delle due Linee Z225 (Nova Milanese-Sesto san Giovanni FS/M1) e Z227 (Monza Ospedale-Sesto San Giovanni FS/M1). Una cancellazione decisa nel corso dell'ultima Assemblea dei Sindaci della Provincia di Monza e Brianza, tenutasi lo scorso 29 dicembre 2016. "E' doveroso procedere in modo diverso, senza tagli lineari e ponendo al centro la mobilità sostenibile incentivando l'uso del trasporto pubblico locale" ha aggiunto Trezzi.

"Il trasporto pubblico locale è una delle priorità della Città metropolitana di Milano ed è per questo che ci siamo già attivati affinché si trovi una soluzione che permetta di continuare a garantire i servizi ai cittadini. Lunedì 9 gennaio verrà convocata l'assemblea dei soci dell'Agenzia di bacino del Tpl per valutare la situazione. Insieme all'Agenzia di bacino stiamo avviando un'ipotesi per ottimizzare i percorsi da presentare alla Regione. Palazzo Lombardia deve fare la sua parte fino in fondo, questo territorio necessita di una riorganizzazione condivisa e partecipata del sistema dei trasporti e non di ulteriori tagli" ha concluso Trezzi.