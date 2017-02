Milano, 10 feb. (askanews) - La Città metropolitana di Milano dice no ai tagli al trasporto pubblico locale in Lombardia e chiede alla regione le risorse economiche necessarie per l'Agenzia del trasporto pubblico locale del bacino della Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, per garantire la continuità del servizio. Il 28 febbraio, ha ricordato in una nota, scadrà la proroga dei contratti di servizio.

"Se non ci saranno risposte, non avremo alternative ai tagli sulle linee degli autobus" ha dichiarato la consigliera delegata alla mobilità e viabilità della Città Metropolitana di Milano Siria Trezzi dopo l'audizione alla Commissione Territorio e Infrastrutture dalla Regione in cui si è discusso delle criticità per la continuità del servizio delle linee Z225 (Nova Milanese - Sesto San Giovanni FS/M1) e Z227 (Monza Ospedale - Sesto San Giovanni FS/M1).

La consigliera Trezzi, accompagnata da Umberto Regalia, presidente dell'agenzia del bacino, ha espresso la necessità che venga garantito, anche dal governo, un servizio adeguato alle esigenze di mobilità della Brianza e dell'area milanese. Ha inoltre illustrato alla Commissione le gravi ricadute che si avrebbero sui territori per il traffico e per la qualità dell'aria e della vita, in un'area già congestionata in cui non esistono alternative all'uso dei mezzi pubblici.

"Sulla base di quanto richiesto da un documento sottoscritto da 80 sindaci della conferenza metropolitana, ho chiesto alla commissione di adoperarsi per individuare le risorse necessarie a scongiurare qualsiasi taglio al trasporto pubblico locale. Auspico che si giunga ad una soluzione condivisa che non penalizzi i cittadini ed i territori coinvolti e che consenta, in una logica di leale collaborazione istituzionale, di avviare un percorso di definizione del piano di bacino" ha detto Siria Trezzi.