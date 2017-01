Milano, 30 gen. (askanews) - Sulla salute e sicurezza sul lavoro in Lombardia "non si può abbassare la guardia" perché nel 2016 sono stati 116.049 gli infortuni denunciati all'Inail, con un calo pressoché impercettibile dello 0,01% rispetto all'anno precedente (116.068 le denunce). Più sensibile il calo dei casi mortali: 86 nel 2016 contro i 124 del 2015. Il dato dello scorso anno è, però, identico al 2014 (sempre 86). E' quanto emerge dall'elaborazione condotta dal dipartimento Salute e sicurezza della Cisl Lombardia sulla base dei dati forniti dalle Ats (ex Asl) alla Regione e delle denunce inviate all'Inail al 31 dicembre 2016.

"Siamo molto preoccupati, il dato relativo agli infortuni sul lavoro evidenzia con forza che l'obiettivo "infortuni zero" è ancora assolutamente lontano dall'essere raggiunto e richiama la necessità di potenziare gli interventi per la prevenzione", ha commentato Paola Gilardoni, segretario regionale Cisl Lombardia con delega al Welfare. "Il lieve calo dei casi mortali - aggiunge - non lascia spazio a rassicurazioni. Tra le cause che hanno fatto scaturire l'evento, purtroppo, la maglia nera, anche per quest'anno, è di gran lunga quella legata alla caduta dall'alto del soggetto e questo ci deve far riflettere sulla necessità di sostenere gli interventi di prevenzione, a partire dalle azioni sull'organizzazione del lavoro, e potenziando l'informazione e la formazione dei lavoratori".

Il maggior numero di infortuni nel settore industria e servizi, con 75.440 infortuni denunciati, seguiti dal settore pubblico (conto stato) con 17.660 casi e dall'agricoltura (3.131). Milano si conferma il territorio più coinvolto, con 38.480 denunce, seguito da Brescia (15.746) e Bergamo (13.956)

