Milano, 10 feb. (askanews) - In assenza di soluzione da parte del governo, 70.000 lavoratori in Lombardia (300.000 a livello nazionale), rischiano di non essere coperti dall'indennità di disoccupazione per i collaboratori (Dis-Coll) per l'anno 2017. Lo denuncia la Fesla Cisl in un comunicato. Questa forma di sostegno al reddito, rivolto a chi ha un rapporto di lavoro parasubordinato, viene finanziata dalla fiscalità generale e negli utimi anni è sempre stata prorogata, offrendo così una minima tutela economica ai collaboratori che perdevano il loro posto di lavoro. Oggi l'Inps ha comunicato che la Dis-Coll non è stata oggetto di proroga in relazione agli eventi di disoccupazione intervenuti dal primo gennaio 2017.

"E' una situazione inaccettabile - ha dichiarato Daniel Zanda, segretario generale Felsa Lombardia - perché lascia migliaia di persone con un contratto per sua natura temporaneo senza una tutela in caso di disoccupazione. Chiediamo il rifinanziamento della Dis-Coll e che venga avviato un percorso per renderla strutturale all'interno della Gestione Separata dell'Inps: tra attivo di esercizio e aumento delle aliquote contributive - ha concluso - i soldi non mancano".