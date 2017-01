Cioppa: vicini a pg Brescia per indagini su sospetto terrorista

Milano, 3 gen. (askanews) - La regione Lombardia è "vicina" alla procura generale di Brescia e al procuratore generale Pier Luigi Mario Dell'Osso nel suo lavoro di indagine su Nasreddine Ben Dhiab, il tunisino espulso dall'Italia qualche giorno fa perchè sospettato di progettare attentati terroristici. "Il lavoro di Brescia è preziosissimo ed è un sicuro argine al diffondersi dello jhadaismo in Lombardia soprattutto in quei territori più periferici rispetto alla metropoli milanese" ha dichiarato Gustavo Cioppa sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia, commentando l'intervista sull'edizione di Brescia del Corriere della Sera in cui il procuratore generale spiega le che sono in corso accertamenti per ricostruire i contatti del giovane tunisino fermato in Valcamonica.

"E' da almeno 12 anni che la procura bresciana è un validissimo baluardo nei confronti del terrorismo islamico infatti ha compiuto inchieste nei confronti degli imam radicali che hanno portato alla condanna in tutti i gradi di giudizio. A questi uffici - ha detto Cioppa in una nota - va riconosciuto il merito di aver smantellato, assieme alla procura milanese, la cellula tunisina/marocchina che faceva capo ad Al Qaeda pronta a compiere attentati alla metropolitana milanese e al Duomo di Cremona. Una cellula che operava in tutta la Lombardia: da Milano a Cremona; da Bergamo a Brescia". Per Cioppa si tratta di "un lavoro inteso e proficuo che ha messo al riapro la nostra Regione da pericolosi atti di sangue a cui va tutta la nostra riconoscenza".