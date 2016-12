Milano, 22 dic. (askanews) - Cinque condanne e cinque assoluzioni: si è chiuso così il processo milanese sul presunto giro di tangenti attorno alla Fondazione Maugeri di Pavia. L'imputato eccellente, l'ex presidente della Regione Roberto Formigoni, è stato condannato a 6 anni di carcere. I giudici della Decima Sezione Penale di Milano lo hanno condannato per il reato di corruzione ma assolto dall'accusa di associazione a delinquere "per non aver commesso il fatto". La pena più pesante è quella inflitta al presunto faccendiere della sanità lombarda Pierangelo Daccò: 9 anni e 2 mesi di carcere (contro gli 8 anni e 8 mesi chiesti per lui dai pm), condanna che si aggiunge a quella (già definitiva) di 9 anni già incassata da Daccò il crac dell'ospedale San Raffaele. Pari a 8 anni e 8 mesi, invece, la pena decisa dal Tribunale per l'ex assessore regionale alla sanità Antonio Simone. Condannati anche l'ex direttore finanziario della Fondazione Maugeri, Costantino Passerino (7 anni) e l'imprenditore Carlo Farina (3 anni e 4 mesi).

Assolti, invece, l'ex direttore generale dell'assessorato alla sanità, Carlo Lucchina, l'ex segretario generale del Pirellone, Nicola Maria Sanese, l'ex membro dei Memores Domini (associazione cattolica laicale basata sui precetti di povertà, castità e obbedienza) Alberto Perego, e l'ex moglie di Simone, Carla Vites.