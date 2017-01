Milano, 11 gen. (askanews) - "Sono già passate due settimane dell'annuncio del ministro Minniti di istituire un Cie per ogni regione e cinque mesi dalla proposta del ministro Orlando di eliminare la possibilità di ricorso per i richiedenti asilo che si vedono negata la protezione. Due proposte che abbiamo avanzato anni fa e che siamo pronti a sostenere ma che necessitano una attuazione rapida". E' quanto ha dichiarato l'assessora alla Sicurezza di Regione Lombardia, Simona Bordonali.

"Nei primi 10 giorni del 2017 si sono registrati già 729 sbarchi, contro i 13 del 2016, che poi si è concluso con il triste record storico di arrivi" ha proseguito Bordonali, aggiungendo che "quasi tutti arrivano da Paesi non in guerra e come al solito la Lombardia è la regione più colpita dal problema: ospitiamo 23mila richiedenti asilo sui 176mila attualmente mantenuti sul territorio nazionale. Gli annunci del Governo non servono a nulla".

"Nel 2016 il Governo ha attuato solo 5.066 rimpatri su 181.436 arrivi, un numero ridicolo" ha continuato l'assessora, sottolineando che "dobbiamo procedere con rimpatri forzati di massa anche per mandare un messaggio nei Paesi di provenienza". "I Cie devono servire ad accelerare le pratiche di rimpatrio di decine di migliaia di persone - ha concluso - e siamo disposti a collaborare per trovare velocemente una ubicazione adeguata per il Cie lombardo".