Roma, 18 feb. (askanews) - Autostrade per l'Italia comunica in una nota che, sulla A1 Milano-Napoli-R05 Raccordo Piazzale Corvetto, dalle ore 09:00 alle ore 16:00 di lunedì 20 febbraio, sarà chiusa l'entrata di Piazzale Corvetto, in direzione di Bologna, per lavori di ripristino danni a seguito di un incidente.

In alternativa, si consiglia di utilizzare il ramo di immissione da San Donato Milanese.