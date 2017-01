Roma, 29 gen. (askanews) - Autostrade per l'Italia comunica in una nota che, sulla A4 Milano-Brescia, per tre notti non consecutive, sarà chiusa l'entrata dello svincolo di Cormano, verso Venezia, per lavori connessi alla realizzazione della quarta corsia dinamica, nei seguenti giorni ed orari: -dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di martedì 31 gennaio; -per due notti consecutive, con orario 22:00-05:00, dalle ore 22:00 di mercoledì 1 febbraio alle ore 05:00 di venerdì 3.

In alternativa, si consiglia di proseguire sulla SP 35 Milano-Meda, in direzione Meda, immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza, con rientro in A4 verso Venezia, alla barriera di Milano est oppure allo svincolo di Sesto San Giovanni.