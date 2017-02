Milano, 27 feb. (askanews) - Con 11.154 visitatori provenienti da 82 nazioni, in quattro giorni TheOneMilano, il nuovo Salone della Moda ha fatto centro. I 286 brand, presentati dalle 244 aziende di cui quasi il 50% estere, hanno messo in mostra il meglio della loro produzione puntando, oltre che sulla qualità, sulla creatività legata all'abilità artigianale e all'innovazione tecnica dei prodotti.

Le fiere rappresentano uno strumento strategico che non può mancare quando si vogliono incontrare i clienti già fidelizzati e attrarre nuovi compratori; il business fieristico si rivela indispensabile soprattutto per i piccoli produttori in cerca di visibilità e interlocutori solidi, ma è utile anche ai marchi già affermati per creare brand awareness e scoprire nuove occasioni di sviluppo. E questa felice unione delle due manifestazioni, Mipap e Mifur, ha infatti registrato risultati eccellenti.

"Abbiamo lavorato per far nascere il Salone che non c'era e che oggi è una realtà - dichiara Norberto Albertalli, presidente di TheOneMilano - e non sono affatto sorpreso del successo. Con oltre 11mila visitatori di cui 7.027 stranieri ci affermiamo punto di riferimento internazionale del settore. Questi numeri sono stati il risultati di un lungo lavoro; fondamentale è il prodotto che gioca un ruolo di prima linea: in mostra abbiamo avuto collezioni che si sono distinte per concretezza, qualità e capacità di essere realmente posizionate nel mercato. Non ci sono formule magiche da sempre per avere successo bisogna avere un'offerta adeguata alla domanda e quindi proporre collezioni capaci di creare vero fatturato di vendita. Per settembre infatti stiamo già lavorando a un format ovviamente diverso di cui presto verranno svelati i dettagli".

In termini di visitatori, nella classifica dei Paesi esteri di riferimento si confermano ai primi posti gli stati Extra-europei con in testa la Russia (1.362) seguita da Cina (921), Corea del Sud (447) e Ucraina (376). Sul fronte europeo guida la classifica la Grecia (355), a seguire Spagna (282) e Germania (279).

Un successo internazionale anche grazie alla collaborazione con ICE-ITA che ha sostenuto il programma di incoming di buyer stranieri provenienti da mercati strategici per le aziende presenti in fiera.

TheOneMilano dà appuntamento alla prossima edizione che si terrà dal 22 al 25 settembre 2017 sempre durante la Milano Fashion Week.