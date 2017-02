Roma, 21 feb. (askanews) - Si chiama "Designa" l'operazione antimafia diretta e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia dell'Aquila e condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo Provinciale di Chieti, in corso dalle prime luci dell'alba di questa mattina con l'esecuzione di 28 ordinanze applicative di misure cautelari di cui 10 in carcere, 9 agli arresti domiciliari e 9 non detentive ed interdittive, nei confronti di soggetti calabresi ed abruzzesi indagati di associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico di stupefacenti, usura ed altro.

L'operazione, che ha disarticolato un sodalizio riconducibile alla 'ndrangheta reggina, è tuttora in corso in varie Provincie dell'Abruzzo, Lombardia, Calabria e Campania.

Oltre 100 i militari dell'Arma impiegati e supportati da unità cinofile ed elicotteri.