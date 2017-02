Roma, 7 feb. (askanews) - Presente soprattutto in Francia, Belgio e Lussemburgo, oltre agli Stati Uniti, Australia, Sud Africa, Cina ed Emirati Arabi Uniti, Cerba Healthcare rafforza la propria posizione in Europa mediante l'acquisizione del 100% di Delta Medica noto network della sanità milanese. Lo rende noto un comunicato specificando che per sostenere il proprio sviluppo in Italia attraverso Delta Medica, Cerba Healthcare conta su un team di manager e di specialisti esperti in medicina di laboratorio, in diagnostica, e molto conosciuto nel mondo della medicina dello sport, del benessere e della prevenzione.

Il gruppo insieme a Delta Medica attuerà le complementarietà e le sinergie che consentiranno il raggiungimento di un elevatissimo livello qualitativo, con particolare riferimento all'erogazione di servizi di analisi cliniche di laboratorio, all'efficienza delle cure mediche e degli esami specialistici mantenendo vivo l'accento di un servizio completo, radicato sul territorio e vicino alle persone. Delta Medica beneficerà dalla piattaforma d'innovazione del gruppo Cerba Healthcare nell'offrire nuovi biomarcatori e nuovi servizi per soddisfare le esigenze di carattere scientifico ed economico del settore.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Delta medica all'interno del nostro gruppo", ha detto Catherine Courboillet, Presidente di CERBA Healthcare. "Questa acquisizione è in linea con la nostra strategia di lungo termine, caratterizzata da una visione sempre più internazionale. Fa seguito all'ingresso del gruppo negli Emirati Arabi, alla diversificazione delle nostre attività, alla nuova presenza sul mercato della biologia veterinaria, e dimostra una chiara intenzione di rafforzare la nostra posizione in Europa.