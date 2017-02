"Non sento e non vedo Berlusconi da tempo"

Milano, 10 feb. (askanews) - "Non sento e non vedo da tempo Berlusconi. Questa è una passione vostra... non sento l'urgenza di correre ad Arcore. Stiamo lavorando su altre cose". Il leader della Lega Matteo Salvini ha replicato così, a margine della presentazione di un libro a Milano, a chi gli ha chiesto se ha riallacciato, come ha affermato Bossi in un'intervista, i rapporti con Berlusconi.

A chi gli ha chiesto se con il Pd diviso un centrodestra unito ne possa approfittare, Salvini ha replicato: "A me non interessa godere delle disgrazie altrui". Riguardo il centrodestra, "...ma se non hai un programma comune? - ha detto - Unito da che cosa? Dalla speranza di due poltrone in più? Se non c'è un programma comune...".