Milano, 7 feb. (askanews) - "L'Europa oggi vive un rischio concreto di disfacimento. Se Marine Le Pen dovesse vincere le elezioni l'Europa di fatto cesserebbe di esistere. Trump sta già intervenendo sul sistema degli accordi commerciali, c'è un cambio di strategia globale che vede la Ue in un angolo. Perdura la crisi economica, e l'emergenza terrorismo islamico continua ad incombere. L'Europa è molto debole di fronte a tutto questo. L'Europa ha sbagliato obiettivo pensando che il nemico comune fosse la Russia. Ha abbandonato gli Stati mediterranei a loro stessi sull'immigrazione. In breve: ha sbagliato quasi tutto. Servono logiche completamente diverse. Serve ricostruire un'offerta politica seria che dia soluzioni credibili al popolo. È l'unica chance che abbiamo per tirare su il nostro Paese prima ancora che l'Europa. Io sto organizzando questa chance. Siamo partiti a settembre con Megawatt in un capannone industriale di Milano. Abbiamo girato l'Italia, costruendo qualcosa di molto significativo. All'inizio di aprile a Roma presenteremo i risultati in un grande evento nazionale, presenteremo un programma per il Paese, presenteremo la squadra. Si vedrà qualcosa di nuovo, che può essere utile a tutti". E' quanto ha dichiarato Stefano Parisi (Energie per l'Italia) partecipando a Milano come relatore all'incontro di Ambrosetti "Ricostruire l'Italia".