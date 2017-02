Milano, 8 feb. (askanews) - L'ospedale di Passirana, frazione del comune di Rho, nel Milanese, non chiuderà. Lo ha assicurato il vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia Fabrizio Cecchetti in una nota. "Negli ultimi 3 anni - ha detto Cecchetti - i governi centrali hanno tagliato oltre 1 miliardo di euro di trasferimenti sulla sanità alla Lombardia, per questo motivo è in corso un processo di riorganizzazione dell'offerta sanitaria che porterà allo sviluppo delle eccellenze e alla riconversione dei servizi in base ai bisogni espressi dai territori".

Cecchetti ha precisato che l'ospedale di Passirana avrà invece 26 posti letto in più grazie all'arrivo del reparto di medicina ad indirizzo geriatrico. "Tutto ciò - ha aggiunto Cecchetti - dimostra che l'ospedale di Passirana non verrà chiuso, chi dice il contrario non fa altro che raccontare bugie ai cittadini per un po' di pubblicità personale".