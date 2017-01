Cecchetti (Lega): società Expo converta campo base in area verde

Milano, 11 gen. (askanews) - "Il campo base di Expo deve essere smantellato il prima possibile e, come prevedono gli accordi presi nel 2012, quell'area deve essere trasformata in parco pubblico e restituita ai rhodensi" E' quando ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia, Fabrizio Cecchetti (Lega Nord), durante la discussione in Aula su una mozione presentata da Sel che chiedeva alla Regione di accogliere i richiedenti asilo nel campo base di Expo. La mozione è stata poi respinta.

"E' ora di mettere un freno alle continue richieste di utilizzare quell'area per le più svariate problematiche del comune di Milano" ha proseguito Cecchetti, aggiungendo che "è arrivato il momento che la società Expo, ora in liquidazione, si dia una mossa e rispetti gli impegni presi: c'è infatti un accordo del 2012 che parla chiaro e che sancisce che la società Expo deve smantellare a spese proprie l'area, trasformarla in verde pubblico e riconsegnarla al Comune di Rho". "Ovviamente - ha sottolineato - noi continueremo a respingere richieste che vadano in altro senso: quella non è la sede per sistemare i finti profughi".

"E' folle che la sinistra continui a presentare richieste per trovare delle strutture agli immigrati irregolari, che addirittura hanno già vitto e alloggio pagato dai contribuenti, mentre proprio in queste ore tanti nostri cittadini sono costretti a dormire al gelo" ha continuato l'esponente leghista, concludendo che "è ora che tutte le forze politiche inizino a pensare seriamente al bene della nostra gente in difficoltà e non solo agli interessi dei clandestini".