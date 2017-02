Milano, 17 feb. (askanews) - Il cda dell'Istituto europeo di oncologia e del cardiologico Monzino di Milano si riunirà la prossima settimana per prendere in considerazione la manifestazione di interesse congiunta presentata da Humanitas e dal gruppo ospedaliero San Donato con l'obiettivo di fare Milano un polo di riferimento a livello internazionale per la clinica e la ricerca scientifica.

La data del consiglio di amministrazione è ancora da definire, è probabile che si tratti di mercoledì 22 febbraio. È la prima volta che il management guidato dal presidente Carlo Buora e dall'amministratore delegato Mauro Melis, prende in esame la proposta che valuta almeno 300 milioni il polo fondato nel 1991 dall'oncologo Umberto Veronesi, scomparso lo scorso novembre.

Tra gli azionisti di Ieo-Monzino ci sono le principali banche italiane, Mediobanca, che è il primo socio, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Banca Mediolanum, Bpm, Banca Mediolanum e Banca popolare di Sondrio, assicurazioni come UnipolSai, Allianz e Generali e poi Pirelli, Italcementi, Rcs, Edison e Telecom Italia.