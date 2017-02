Milano, 17 feb. (askanews) - E' stato convocato per la mattinata di mercoledì 22 febbraio il consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo di oncologia e del cardiologico Monzino di Milano per prendere in considerazione la manifestazione di interesse congiunta presentata da Humanitas e dal gruppo ospedaliero San Donato con l'obiettivo di fare di Milano un polo di riferimento a livello internazionale per la clinica e la ricerca scientifica.

Quella di mercoledì sarà la prima volta che il management guidato dal presidente Carlo Buora e dall'amministratore delegato Mauro Melis, prenderà in esame la proposta che valuta almeno 300 milioni il polo fondato nel 1991 dall'oncologo Umberto Veronesi, scomparso lo scorso novembre.