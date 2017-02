Milano, 21 feb. (askanews) - Il destino dello Ieo, l'Istituto europeo di oncologia di Milano fondato nel 1994 da Umberto Veronesi, dal 2000 insieme al Centro Cardiologico Monzino, approda per la prima volta all'esame del management. Il 22 febbraio alle 11 nella sede di Mediobanca, in via Filodrammatici, c'è in calendario il consiglio di amministrazione che deve valutare la manifestazione di interesse congiunta presentata dall'Humanitas di Gianfelice Rocca e dal gruppo ospedaliero San Donato della famiglia Rotelli. L'offerta che valuta il polo medico almeno 300 milioni di euro mercoledì sarà sottoposta al board presieduto da Carlo Buora e guidato dall'amministratore delegato Mauro Melis.

La proposta, da subito, aveva suscitato critiche e perplessità da parte del management e del corpo medico dello Ieo-Monzino, che il 26 gennaio scorso in una nota avevano espresso preoccupazione per un possibile "smembramento del gruppo a favore dei due concorrenti generalisti, entrambi a controllo familiare". Il timore dei vertici a tutt'oggi è che vengano messe in discussione l'autonomia e l'indipendenza del gruppo, oltre che la sua natura non profit. Lo statuto prevede, infatti, che i margini di reddito vengano reinvestiti nell'istituto e destinati a programmi di ricerca, dunque non si distribuiscono dividendi nè si generano flussi di cassa per i soci: era questa l'esplicita volontà del fondatore Veronesi, condivisa ai tempi con il banchiere Enrico Cuccia. Della natura non profit dello Ieo-Monzino resta convinto ancora oggi il principale azionista dell'istituto, Mediobanca, posizione, che a quanto risulta, sarebbe largamente condivisa, a partire dai soci UnipolSai e Banco Bpm. Il rischio che i più temono è che questa natura dell'Istituto venga messa in discussione dal passaggio di proprietà nelle mani dei due gruppi ospedalieri.

La riunione del board sarà dunque l'occasione per capire i posizionamenti dei soci rispetto alla proposta di Rocca e Rotelli, ed eventualmente valutare strade alternative alla cessione. Accanto ai già citati istituti finanziari, nell'azionariato dello Ieo ci sono anche Unicredit, Intesa Sanpaolo, che già aveva detto di voler valutare con attenzione tutte le offerte, Banca Mediolanum, Banca popolare di Sondrio, Allianz e Generali, oltre a Pirelli, Italcementi, Rcs, Edison e Telecom Italia. Tutti questi temi saranno sul tavolo del cda di mercoledì, che per la delicatezza della questione probabilmente sceglierà di nominare un advisor e di rimandare all'assemblea dei soci la decisione finale all'acquisizione.

In questo quadro a favore dell'acquisizione si è invece schierata la famiglia di Veronesi, scomparso lo scorso novembre, in particolare la moglie: Sultana Razon ha dichiarato che il marito guarderebbe con favore al progetto e che "Ieo e Humanitas sono due realtà eccellenti e complementari. La sinergia tra questi due poli creerebbe uno dei maggiori centri per la lotta al cancro a livello mondiale, aumentando le possibilità di vincere questa battaglia".