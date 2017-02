Milano, 22 feb. (askanews) - "Non è la mamma di Massimo Bossetti la giovane donna che Giuseppe Guerinoni aveva messo incinta", lo ha rivelato il supertestimone Vincenzo Bigoni a "Oggi", che nel numero in edicola da domani pubblica anche foto esclusive del muratore condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio.

Ester Arzuffi ha sempre negato di avere avuto una relazione con il padre naturale di Bossetti e ha di recente rivelato di essersi sottoposta a cure per fertilità durante le quali sospetta di essere stata inseminata, a sua insaputa, con lo sperma di un donatore. A rendere credibile il suo racconto choc interviene ora Bigoni, ex collega e amico di Guerinoni, di cui aveva raccolto le confidenze. Se questo fosse vero, Bossetti potrebbe avere dei sosia genetici, figli dello stesso donatore, e a uno di loro, invece che al muratore bergamasco, potrebbe appartenere il profilo genetico trovato sui vestiti di Yara.