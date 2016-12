Milano, 24 dic. (askanews) - Dieci quadri, tra i quali spiccano due opere del Settecento, un «Ecce Homo» e una "Madonna con Bambino e Santa", sono tra i pezzi più pregiati che è possibile acquistare e regalare per Natale partecipando alla raccolta benefica promossa dal Rotary club Meda e delle Brughiere "I regali del Cardinale per chi ha perso il lavoro", contribuendo al "Fondo diamo lavoro" e aiutando chi è in difficoltà per la perdita dell'occupazione. Sono opere regalate all'Arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, affinché le valorizzasse per aiutare chi ha perso il lavoro.

Sul catalogo on line su www.rotarymeda.it si può prendere visione degli ultimi oggetti rimasti.

Chi è interessato dovrà telefonare al numero dedicato 340.7442797 o mandare una mail a rotarymeda.famlav@libero.it indicando per ciascuna opera il numero e l'importo offerto. Le offerte saranno devolute al finanziamento delle attività previste dal "Fondo diamo lavoro", terza fase del Fondo famiglia-lavoro, voluto dall'Arcivescovo. In particolare le offerte serviranno a finanziare le borse lavoro per le persone inserite nei tirocini formativi attivati nelle aziende partner del progetto.

Ecco gli appuntamenti natalizi di Scola: stasera, vigilia di Natale, a partire dalle ore 23.30, nel Duomo di Milano, l'Arcivescovo presiederà la Veglia e la celebrazione della Messa di Mezzanotte. Diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), www.chiesadimilano.it, Radio Marconi e Radio Mater; domani alle 11, nel Duomo di Milano, il Cardinale presiederà il Pontificale nella Solennità del Natale del Signore. Diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), www.chiesadimilano.it e Radio Mater.

Durante le Messe di Natale della Vigilia, della Notte, dell'Aurora e del Giorno che saranno celebrate nelle 1107 parrocchie della Diocesi sarà annunciata la visita del Papa a Milano. "Il prossimo 25 marzo - recita il testo dell'avviso - riceveremo il dono straordinario della visita alla nostra Diocesi di papa Francesco. Già da questa gloriosa Festa di Natale vogliamo impegnarci nella preghiera quotidiana perché la Sua presenza fortifichi la nostra appartenenza ecclesiale e l'impegno ad edificare vita buona nelle terre ambrosiane. Tutti siamo invitati ad incontrare papa Francesco, partecipando alla Messa da lui presieduta alle ore 15 del 25 marzo nel parco di Monza. Le iscrizioni, completamente libere e gratuite, saranno raccolte in parrocchia secondo le modalità che vi comunicheremo presto".