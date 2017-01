Roma, 6 gen. (askanews) - "Affrontiamo l'immigrazione senza cedere alla paura. Agiamo in unità con la famiglia umana. Grande la massa scartata da sistema sociale iniquo": lo ha sottolineato il cardinale Angelo Scola che in occasione dell'Epifania ha accolto a casa sua otto clochard a pranzo.

Con questo pranzo con i clochard "voglio avere la possibilità, seppur rara rispetto alle giornate normali dettate dal ministero episcopale a Milano, di stare con la gente del popolo, di stare con la mia gente", così l'arcivescovo di Milano ha spiegato il gesto di oggi di accogliere oggi a casa sua a tavola otto senza fissa dimora (età fra i 25 e i 65 anni, cinque italiani, tre stranieri, musulmani) seguiti da Caritas Ambrosiana.

"Così - ha aggiunto - possiamo passare un po' di tempo insieme per festeggiare l'Epifania, un'apertura all'universalità, visto che paiono fare notizia solo le divisioni, la violenza, le guerre, il terrorismo. Per me questo è un bel momento, spero anche per gli ospiti ". (Segue)