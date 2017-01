Milano, 5 gen. (askanews) - Il cardinale Angelo Scola, arcivescovo di Milano, festeggerà l'Epifania pranzando con i senzatetto. Dopo aver celebrato la messa pontificale nel Duomo alle 11, alle 13 il cardinale ospiterà in Arcivescovado 8 persone senza fissa dimora in rappresentanza di tutte quelle seguite dalla Caritas ambrosiana: sono 3 stranieri, di cui due musulmani, e 5 italiani, di età compresa tra 25 e 65 anni.

Alle 16, sempre nella Cattedrale di Milano, l'arcivescovo presiederà anche i Secondi Vespri dell'Epifania. Sia il Pontificale che i Secondi Vespri saranno trasmessi in diretta da Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) e www.chiesadimilano.it. Radio Mater manderà in onda in differita alle 12.20 l'omelia che Scola pronuncerà durante il Pontificale.